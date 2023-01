சென்னை டூ பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் வே சாலை.. பணிகள் எப்போது முடியும்?.. NHAI கொடுத்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

சென்னை டூ பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் வே சாலை பணிகள் 15 கி.மீட்டர் தூரத்துக்கு நிறைவடைந்துள்ளதாக இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

டெல்லி: பெங்களூரு - சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் வே சாலையானது கர்நாடகா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு வழியாக செல்கிறது. இந்த சாலை பணிகளுக்கான திட்ட மதிப்பீட்டின் தொகை 16,730 கோடியாகும். தற்போது சென்னை டூ பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் வே சாலை பணிகள் 15 கி.மீட்டர் தூரத்துக்கு நிறைவடைந்துள்ளதாக இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அதன் சாலை கட்டமைப்புகளும் இன்றியமையாததாக உள்ளது. இதனால், நாடு முழுவதும் சாலை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தும் பணிகளில் இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

அந்த வகையில், நாட்டின் முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையே நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி சென்னை - பெங்களூர், பெங்களூர் - மைசூர் எனப் பல நெடுஞ்சாலை பணிகள் இப்போது நடைபெற்று வருகிறது.

The Bengaluru-Chennai Expressway passes through Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The project estimate for these road works is 16,730 crores. The National Highways Authority of India has informed that the Chennai to Bengaluru Expressway road work has been completed for a distance of 15 km.