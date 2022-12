சபாஷ்.. மொத்தமாக மாறப்போகும் சென்னை! 150 பூங்கா.. 50 விளையாட்டு திடல்..மாநகராட்சியின் பலே திட்டம்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் பசுமையை அதிகரிக்கவும், பொதுமக்கள் இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து வாழ வேண்டும் என்பதற்காக சிங்கார சென்னை 2.0 எனும் திட்டத்தில் புதிதாக 150 பூங்காக்கள், 50 விளையாட்டு திடல்கள் விரைவில் அமைக்கப்பட உள்ளது. இதன்மூலம் சென்னை நகருக்கு புதிய தோற்றம் கிடைக்க உள்ளது.

சென்னை பெருநகர மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மக்களின் வசதிக்காக பூங்காக்கள், விளையாட்டு திடல்கள், உடற்பயிற்சி கூடங்கள், குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு திடல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த பூங்காக்களை சுற்றி நிழல் தரும் மரங்கள், செடிகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் தினமும் ஏராளமான மக்கள் பூங்காக்கள், விளையாட்டு திடல்கள், உடற்பயிற்சி கூடங்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

150 new parks and 50 playgrounds are soon to be set up in the Singhara Chennai 2.0 project to increase the greenery in Chennai and allow people to live in harmony with nature. This will give a new look to the city of Chennai.