போலாம் ரைட்.. நாளை காலை 6 மணி முதல்.. சென்னையிலிருந்து 200 பஸ்கள்.. கிருமிநாசினியுடன் ஏற்பாடு செம!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னையிலிருந்து நாளை காலை 6 மணிக்கு மேல் பல மாவட்டங்களுக்கும் 200 அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது. இதையடுத்து பஸ்களுக்கு கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்தன.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அமல்படுத்தப்பட்ட முழு ஊரடங்கு, இப்போது, சிறிது சிறிதாக தளர்த்தப்பட்டு வருகிறது.

ஊரடங்கு தளர்வுகளை அமல்படுத்த தமிழகத்தில் உள்ள 38 மாவட்டங்கள் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

கர்நாடகா: ஊரடங்கில் பல்வேறு தளர்வுகள்.. பஸ், மெட்ரோ ரயில் இயங்கும்.. வேறென்ன தளர்வுகள் தெரியுமா?

English summary

Tamil Nadu lockdown relaxation: 200 government buses will run from Chennai to several districts from 6 am tomorrow. Following this, disinfection of buses was in full swing.