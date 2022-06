நாளை அதிமுக பொதுக்குழுவில் முதல் தீர்மானமே அதிரடியாமே! உற்சாகத்தில் எடப்பாடி தரப்பு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு நாளை சென்னை வானகரத்தில் கூடவுள்ள நிலையில் 23 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட இருப்பதாகவும், ஒரு சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது..

ஹாலிவுட் படங்களை மிஞ்சும் அளவுக்கு நொடிக்கு நொடி பரபரப்பு, எதிர்பாராத திருப்பங்கள் அதிரடி பேட்டிகள், அறிக்கைகள் என வழக்கம் போலவே அதிமுக உட்கட்சி விவகாரம் பெரிதாக வெடித்து இருக்கிறது.

தொடர் தோல்விகளால் துவண்டு போயிருந்த அதிமுக தொண்டர்கள் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தின்போது ஒற்றை தலைமை முழக்கத்தை எழுப்பினார்.

English summary

It has been reported that 23 resolution will be passed and one special resolution will be passed when the AIADMK General Committee meets in Chennai tomorrow.