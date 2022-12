இலாகாவுக்கு வேட்டு? ஸ்டாலின் முடிவால் பதைபதைத்த 3 அமைச்சர்கள்! சைஸா காய்நகர்த்தும் 2 தலைகள்! ஓஹோ!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உதயநிதி ஸ்டாலினை அமைச்சராக்க வேண்டும் என அத்தனை அமைச்சர்களும் குரல் கொடுத்து வந்த நிலையில், தற்போது அமைச்சரவை மாற்றம் நெருங்கும் சூழலில் சில அமைச்சர்கள் பதற்றத்தில் இருக்கிறார்களாம்.

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்குவதற்காக, தனது துறை மாற்றப்படுமா? அல்லது அமைச்சரவையில் இருந்தே கழற்றிவிட்டு விடுவார்களோ என கோட்டை மாவட்ட அமைச்சர் பீதியில் இருக்கிறாராம்.

அதேபோல, சீனியர் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு இலாகா மாற்றி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறை ஒதுக்கப்பட இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 2 அமைச்சர்கள் பதைபதைப்பில் இருக்கிறார்களாம்.

