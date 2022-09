3 ஏரியா.. விருதுகள்.. ‘கார்’.. ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய அண்ணாமலை.. அப்போ அந்த விமர்சனம் உண்மைதானா?

Chennai

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வலுவாகக் காலூன்ற வைக்கும் நோக்கத்தோடு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை.

மத்திய பாஜக அரசு யாருக்காவது விருது கொடுத்தாலே, அவர்களை தூக்க பிளான் போட்டுவிட்டது என அர்த்தம் என எதிர்க்கட்சியினர் முணுமுணுக்கின்றனர். அதை உறுதிப்படுத்தும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடந்து வருகின்றன.

நாடு முழுவதும் பல்வேறு துறைகளிலும் பிரபலமானவர்கள் தங்கள் கட்சியில் சேர்த்து, கட்சியை பலப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது பாஜக.

கட்சியில் சேர்ப்பது ஒருபக்கம் என்றால், மக்கள் அபிமானமுள்ள பிரபலங்களுக்கு முக்கியமான விருதுகள், பதவிகளைக் கொடுத்து, அவர்களது ஆதரவாளர்களை வாக்கு வங்கியாக பாஜகவில் சேர்க்கும் திட்டத்தையும் செயல்படுத்தி வருகிறது.

