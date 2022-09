நீட் தேர்வு எழுதிய அரசுப்பள்ளி மாணவர்களில் 35% பேர் தேர்ச்சி..6 மாவட்டங்களில் 100% பேர் தேர்ச்சி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு எழுதிய அரசுப்பள்ளி மாணவர்களில் 35% பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் நீட் தேர்வு எழுதிய அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள் 172 பேரில் 104 பேர் தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் MBBS, BDS, சித்தா, யுனானி, ஆயுர்வேதம், ஹோமியோபதி உள்ளிட்ட இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர NEET - UG தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டியது கட்டாயமாகும்.

நடப்பு 2022-2023ஆம் கல்வியாண்டுக்கான நீட் தேர்வு கடந்த ஜூலை 17-ம் தேதி நடைபெற்றது. அகில இந்திய அளவில் 17,64,571 பேர் தேர்வை எழுதியதில் 9,93,069 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதாக தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை 1,32,167 பேர் தேர்வு எழுதியதில் 67,787 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

நீட் விவகாரத்தில் தலையும் வாலும் புரியாமல் தவறாக வழிகாட்டும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி- முரசொலி பாய்ச்சல்

English summary

According to information from the School Education Department, only 35% of government school students who appeared for the NEET exam in Tamil Nadu passed. Out of 172 government school students who appeared for the NEET exam in Chennai, 104 have passed, according to the Department of School Education.