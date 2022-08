4 மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் அதி கனமழை..உங்க மாவட்டம் இருக்கா செக் பண்ணுங்க

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை முதல் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

கடந்த ஒரு வாரகாலமாகவே தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்துள்ளது. தெற்கு மற்றும் மேற்கு மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் கனமழையால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது. அணைகள் மளமளவென நிரம்பி வருகின்றன.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கோவை மாவட்டம் சின்னக்கல்லார், வால்பாறை பகுதிகளில் தலா 13 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சின்கோனா, சோலையாறு பகுதிகளில் தலா 12 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜா, வால்பாறை தாலுகா அலுவலகம் பகுதிகளில் தலா 11 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. விரிஞ்சிபுரம் கலவை பகுதிகளில் தலா 10 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பாலக்கோடு பகுதியில் 9 செமீ மழையும், புவனகிரி,மேட்டூர் பகுதியில் தலா 8 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. அம்முண்டி, பேச்சிப்பாறை, தேன்கனிக்கோட்டை, களியல் பகுதிகளில் தலா 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has announced that heavy to very heavy rains are likely to occur at one or two places in Theni, Dindigul, Tirupur and Coimbatore districts as the southwest monsoon has intensified in Tamil Nadu.