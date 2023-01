புத்தாண்டில் பறந்த ஆர்டர்! 45 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம்! 27 பேருக்கு பதவி உயர்வு..முழு விபரம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் புத்தாண்டு நாளான இன்று தமிழக அரசு சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் 45 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அதில் 27 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பதவி உயர்வுடன் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றனர்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் புத்தாண்டின் போது அரசு பணியில் இருக்கும் ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பதவி உயர்வுக்கான உத்தரவு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வெளியிடப்படுவது வழக்கமாக இருக்கிறது. தமிழகத்தில் நேற்று 20 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.

இன்று தமிழக அரசு சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் 45 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அதில் 27 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பதவி உயர்வுடன் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றனர்.

ஒரே நாளில்.. சாட்டையை சுழற்றிய ஸ்டாலின்.. 45 ஐபிஎஸ் ஆபிஸர்ஸ் தூக்கியடிப்பு! பின்னணியில் அந்த காரணம்?

English summary

45 IPS officers have been transferred in Tamil Nadu on New Year's day, in which 27 IPS officers have been transferred with promotion.