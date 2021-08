கோயில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமித்தவர்கள் மீது பாய போகும் புதிய சட்டம்.. ஆக்சனில் இறங்கிய அறநிலையத்துறை!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : கோயில் நிலங்கள், கட்டிடங்களை ஆக்கிரமித்தால் அதிகபட்சமாக 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ.5 ஆயிரம் அபராதமும் விதிக்க வழிவகை செய்யும் வகையில் அறநிலையத்துறை சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வர முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்திலுள்ள சேர, சோழ, பாண்டிய, பல்லவ உள்ளிட்ட மன்னர்கள் ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோயில்கள் அறநிலையத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. தற்போது தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறிநிலையத்துறையின் கீழ் 44,218 கோயில்கள் உள்ளன.

இந்த கோயில்களுக்கு சொந்தமாக லட்சக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் மற்றும் 1 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட கட்டிடங்கள் இருக்கின்றன. இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமாக 4,78,283 ஏக்கர் பரப்பளவு நிலங்கள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது

English summary

It has been decided to amend the hindu Charitable Trusts Act to provide for imprisonment for a maximum of 5 years for encroaching on temple lands and buildings.