தீபாவளி லீவு முடியப் போகுது! சொந்த ஊர் சென்றவர்கள் திரும்பி வர 6,852 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட சொந்த ஊர் சென்றவர்கள் திரும்பி வர தமிழகம் முழுவதும் 6,852 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது.

இன்று, நாளை, நாளை மறுதினம் என 3 நாட்களுக்கு பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.

சென்னையில் இருந்து மட்டும் 5 லட்சம் பேர் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்காக அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

