ஓபிஎஸ்க்கு கூடிய சேலம் கூட்டம்! பரபரத்த உட்லாண்ட்ஸ் மீட்டிங்! சொந்த ஊரில் இபிஎஸ்க்கு புரட்சி படையா?

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள், எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம் நடைபெற்ற நிலையில் அதற்கு போட்டியாக சென்னையில் தனியாக ஓபிஎஸ் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெற்றதாகவும், அதில் சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் அதிக அளவில் கலந்து கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளதால் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

நேற்று மாலை சென்னையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான ராயப்பேட்டையில் இக்கூட்டம் நடந்தது.

அதிமுகவில் இருக்கும் 69 மாவட்ட செயலாளர்கள், 61 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைப்பு செயலாளர் உள்ளிட்ட 56 தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் என 160 க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

A meeting of district secretaries and MLAs was held at the AIADMK head office under the leadership of Edappadi Palaniswami. In this case, it is said that Edappadi Palaniswami's side is displeased as it has been reported that a meeting was held in Chennai under the leadership of OPS alone, and a large number of administrators from Salem district participated in it.