என்னயா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க.. நான் தான் உங்களுக்கு கிடைச்சனா? இணையத்தில் பரவும் ’அர்ஜென்டினா' ஆடு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உலகெங்கும் மிகவும் பரபரப்பாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா - பிரான்ஸ் அணிகள் இன்று பல பரிட்சை நடத்த இருக்கும் நிலையில் இணையத்தில் ஆடு ஒன்றின் புகைப்படம் அனைவராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

உலகெங்கிலும் கால்பந்து ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 22 வது உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் கத்தார் நாட்டில் கடந்த 20ஆம் தேதி கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

நான்கு முறை உலக சாம்பியன் ஆக பல நாடுகளை துவம்சம் செய்த ஜெர்மனி முதல் சுற்றோடு வெளியேறி ரசிகர்களை பெறும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது.

சஞ்சு சாம்சனுக்கு இவ்ளோ ஆதரவா? கத்தார் கால்பந்து உலகக்கோப்பையில் சம்பவம் -வாய்பிளக்க வைத்த ரசிகர்கள்

English summary

A photo of a goat is being shared on the internet as the Argentina-France teams are going to play many tests today in the final match of the World Cup football series, which is most eagerly awaited all over the world.