ஆ.ராசாவுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்த தபெதிக.. கொச்சைப்படுத்தினால் மனுதர்ம எரிப்பு போராட்டம்.. வார்னிங்!

சென்னை : மனு தர்மத்தை திரும்பப் பெறாமல் ஆ.ராசாவை தொடர்ந்து கொச்சைப்படுத்தினால் மனுதர்மம் எரிக்கப்படும் என தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

திமுக எம்.பி ஆ.ராசா இந்துக்கள் - சூத்திரர்கள் தொடர்பாக மனு தர்மத்தைச் சுட்டிக்காட்டிப் பேசியது கடும் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆ.ராசா பேசியதற்கு எதிராக பாஜகவினர் கடுமையாக விமர்சித்து வரும் நிலையில் தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம், மனுதர்மத்தை தடை செய்யக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலங்களில் புகார் அளித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், ஆ.ராசவை தொடர்ந்து கொச்சைப்படுத்தினால், மனு தர்மம் எரிக்கும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

