திமுக இளைஞரணியை வேகப்படுத்த ஆ.ராசா.. ஸ்டாலின் ‘சக்கர வியூகம்’.. நிர்வாகிகளுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு!?

சென்னை : திமுகவில் உள்ள இளைஞர் அணி, மகளிர் அணி உள்ளிட்ட 23 அணிகளையும் பலப்படுத்தும் பொறுப்பை திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர்களுக்கு பிரித்து வழங்கி இருக்கிறாராம் திமுக தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின். அந்தவகையில் ஆ.ராசாவுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையிலான இளைஞர் அணி, சிவிஎம்பி எழிலரசன் தலைமையிலான மாணவர் அணி உள்ளிட்ட ஐந்து அணிகளின் செயல்பாடுகளை முடுக்கிவிடும் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக அனைத்து அணிகளின் நிர்வாகிகள் உடனான ஆலோசனை கூட்டம் திமுக தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் கடந்த புதன்கிழமையன்று நடைபெற்றது.

நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு தயாராகும் விதமாக திமுகவின் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டமும், திமுகவின் வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் கூட்டமும் நடத்தப்பட்ட நிலையில், தேர்தலில் அனைத்து அணிகளின் நிர்வாகிகளும், உறுப்பினர்களும் எவ்வாறு தயாராவது என்பது குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை வழங்கினார்.

DMK President and TN Chief Minister M.K.Stalin has given the responsibility of strengthening all 23 teams including youth wing in DMK to DMK Deputy General Secretaries. In that way, A. Raja has been given the responsibility of accelerating the activities of five teams including the youth wing led by Udhayanidhi Stalin.