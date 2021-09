திரும்பும் வரலாறு.. அண்ணா சாலையில் கருணாநிதிக்கு சிலை.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னை, அண்ணாசாலையில் மீண்டும் கருணாநிதிக்கு சிலை அமைக்கப்படும் என்று, முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சட்டசபையில் இன்று அறிவித்தார்.

தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு தலைவருக்கும் மாநிலம் முழுவதும் சிலைகள் உள்ளன. உயிருடன் இல்லாத தலைவர்களுக்குத்தான் சிலை வைக்கப்படுவது வழக்கம். ஆனால் தமிழகத்தில் 3 தலைவர்களுக்கு மட்டும்தான் உயிருடன் இருந்தபோதே சிலை வைக்கப்பட்டது. அவர்கள் காமராஜர், பெரியார் இன்னொருவர் கருணாநிதி.

கருணாநிதி ஆட்சி முறையால் கவரப்பட்ட பெரியார் நிகழ்ச்சியொன்றில் தம்பி கருணாநிதிக்கு சிலை ஒன்றை அமைக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

சென்னையில் பயங்கரம்.. வீட்டில் இருந்த ரவுடியை தாய் கண் முன்னே வெட்டி கொலை செய்த கும்பல்!

English summary

A statue of Karunanidhi will be install again at Anna Salai in Chennai, CM MK Stalin announces A statue of Karunanidhi will be erected again at Anna Salai in Chennai, Chief Minister MK Stalin announced in the assembly today.