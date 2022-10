கசந்த திருமண வாழ்க்கை.. உள்ளே புகுந்த "ரகசிய" காதலன்.. இடையே சிக்கிய குழந்தைக்கு நேர்ந்த கதி

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: காதலனுடன் சேர்ந்துகொண்டு தனது இரண்டு வயது குழந்தையை கொடுமைப்படுத்திய தாயை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கெனவே திருமணமான நிலையில் கணவனை பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த பானு , இளைஞர் ஒருவரை காதலித்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில்தான் இந்த கொடூர சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

சம்பவம் குறித்த வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர், பானுவுடன் சேர்ந்து காதலனையும் கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

The police have arrested a mother who abused her two-year-old child along with her boyfriend. Banu, who was already married and separated from her husband, fell in love with a young man. This is how this horrible incident took place. The police have registered a case regarding the incident and have arrested Banu's boyfriend along with her.