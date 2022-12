ஆவின் வெண்ணெய் விலை அதிரடி உயர்வு..இன்று முதல் அமல்..மக்கள் அதிர்ச்சி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆவின் நிறுவனத்தின் பால், நெய்யை தொடர்ந்து வெண்ணெய் விலையும் அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் வெண்ணெய் முதல் உப்பு கலந்த வெண்ணெய் வரை அனைத்து வகை வெண்ணெய்களும் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

ஆவின் நிறுவனத்தில் பால் விற்பனை மட்டுமின்றி நெய், வெண்ணெய், பனீர், இனிப்பு உட்பட 200க்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஆவின் பொருட்களின் விலையானது அவ்வப்போது உயர்ந்து வருகிறது. ஐஸ் கிரீம், தயிர், நெய், ஆரஞ்ச் நிற பால் பாக்கெட் உள்ளிட்டவைகளுக்கு விலை அதிகரிக்கப்பட்டது.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ஆவின் நிறுவனத்தில் 17 வகை இனிப்புகளின் விலை உயர்த்தப்பட்டது. ஆவின் குலோப் ஜாமுன் 125 கிராம் 45 ரூபாயிலிருந்து 50 ரூபாயாகவும், ரசகுல்லா 100 கிராம் 40 ரூபாயில் இருந்து 45 ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறது. பால்கோவா 500 கிராம் 210 ரூபாயிலிருந்து 250 ரூபாயாகவும், மைசூர் பாக்கு 500 கிராம் 230 ரூபாயிலிருந்து 250 ரூபாயாகவும், சர்க்கரையில்லா பால்கோவா 1 கிலோ 520 ரூபாயிலிருந்து அதிகபட்சமாக 80 ரூபாய் வரை உயத்தப்பட்டது.

இந்தநிலையில் பொதுமக்களுக்கு மீண்டும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் வகையில், ஒரு லிட்டர் ஆவின் நெய்யின் விலை 580.00ரூபாயில் இருந்து 630.00ரூபாயாக நேற்று முதல் உயர்த்தப்பட்டது. ஆவினில், 5 லிட்டர் நெய் பாட்டில் பாட்டில், 2,900 ரூபாயில் இருந்து 3,250 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு லிட்டர் நெய் ரூ.580 ரூபாயில் இருந்து, ரூ. 630 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 500 மி.லி நெய் 290 ரூபாயில் இருந்து ரூ. 315 ஆக உயர்ந்துள்ளது என ஆவின் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. 200 மி.லி 130 ரூபாயில் இருந்து ரூ.145 ஆகவும், 100 மி.லி நெய் ரூ.70ல் இருந்து ரூ.75 ஆகவும் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வுக்கு பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தினர் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

இனிப்புகள்,பால், நெய்யை அடுத்து தற்போது வெண்ணெய் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் உப்பு கலக்காத வெண்ணெய் 100 கிராம் 52 ரூபாயில் இருந்து 55 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 500 கிராம் வெண்ணெய் 255 ரூபாயில் இருந்து 265 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வு இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது. ஆவின் பொருட்களின் அடுத்தடுத்த விலை உயர்வு அறிவிப்பால் மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

English summary

Aavin butter price hike. Following the milk and ghee of Aavin company, the price of butter has also been drastically increased. All types of butter, from cooking butter to salted butter, have gone up in price.