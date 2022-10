ராஜ ராஜன் இந்துவானு பஞ்சாயத்து போகுது! ஆனா.. அவர் சமாதியே சந்துல தான் இருக்கு! பொங்கிய நடிகர் சாம்ஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சோழ மன்னர் ராஜராஜா சோழன் இந்துவா? இல்லையா? என விவாதங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், அவரு சமாதியே ஒரு சந்தில் இருப்பதால் அதனை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பிரபல காமெடி நடிகர் சாம்ஸ் பேசியுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட இயக்குனர் வெற்றிமாறன் ராஜராஜ சோழன் குறித்தப் பேசிய கருத்துகள் தான் தற்போது தமிழக அரசியல் களத்தில் பேசு பொருளாக இருக்கிறது. நடிகர்கள் தொடங்கி அரசியல் கட்சியினர் வரை இரு அணியாக பிரிந்து கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சென்னையில் நடைபெற்ற அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய இயக்குனர் வெற்றிமாறன்," திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிவிப்பதாகட்டும், ராஜராஜ சோழனை இந்து அரசனாக்குவதாகட்டும் இப்படி தொடர்ந்து நடக்கிறது" என பேசினார்.

English summary

King Rajaraja Chola Hindu? Isn't it? As discussions have arisen, famous comedian chams has said that since Rajaraja Cholan mausoleum is in an alley, steps should be taken to repair it.