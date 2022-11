இதுவரை ’செய்யாததை’ செய்த ராஜ்கிரண்! தயாரிப்பு நிறுவனம் இப்படி பண்ணிருச்சே! பேஸ்புக்கில் ஓபன் டாக்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகர் ராஜ்கிரன், நடிகர் அதர்வா முரளி இணைந்து நடித்து வெளியாகி இருக்கும் 'பட்டத்து அரசன்' திரைப்படம் குறித்து கடந்த சில நாட்களாகவே பேஸ்புக்கில் நடிகர் ராஜ்கிரன் பதிவிட்டு வந்தார். இதுவரை அப்படி எந்த படத்திற்கும் அவர் ப்ரோமோஷன் செய்தது கிடையாது. தற்போது இந்த படத்திற்கு மட்டும் தொடர்ந்து பதிவுகள் இட என்ன காரணம் என அவரே கூறியிருக்கிறார்.

1980 காலகட்டங்களில் தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நாயகர்களில் ஒருவராக வலம் வந்த நடிகர் ராஜ்கிரண். நடிகர் மட்டுமல்லாது இயக்குநர், தயாரிப்பாளர் என பல முகங்களை கொண்ட இவர் நடிகர் வடிவேலுவை அறிமுகப்படுத்தியவர் ஆவார்.

நாயகனாக நடிப்பதை நிறுத்திக் கொண்ட அவர் தற்போது தந்தை, தாத்தா உள்ளிட்ட குணச்சித்திர கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகிறார். தற்போது இவர் நடிப்பில் வெளியான பட்டத்து அரசன் திரைப்படம் விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

English summary

For the past few days, actor Rajkiran had been posting on Facebook about the film 'Pattathu Arasan', which is being released jointly by actor Rajkiran and actor Atharva Murali. So far he has not done any promotion for any such film. Now he himself has said what is the reason for posting records only for this film.