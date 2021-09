''எங்களுக்கு மானமும் அறிவும் கிடையாதா?''.. நடிகர் சந்தானத்துக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கம் கண்டனம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நடிகர் சந்தானம் நடித்து வெளிவந்துள்ள டிக்கிலோனா படத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளை கிண்டல் செய்துள்ளதாக கூறி அவருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக டிசம்பர் 3 இயக்கத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் தீபக் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது:-

நடிகர் சந்தானம் அவர்களுக்கு ஓரு வார்த்தைங்க!! நகைச்சுவை என்பது மன இறுக்கத்தை விலக்கி, மனதை இலகுவாக்கும் தன்மையை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் ஒரு குழந்தையின் சிரிப்பை போல, தாயின் மடியை போல, அன்புக் காதலியின் பொன் முகத்தை போல!!

அப்படி இல்லாமல் மனதை நோகடிக்கும் விஷயமாக இருக்க கூடாது. ஏதோ இயற்கையின் வினையால் ஏற்பட்ட உடல் பாதிப்பை, நகைச்சுவைப் பொருளாக்கி காட்சிப்படுத்துவது நல்ல ஒரு சமூகத்தின் பண்பு இல்லை.

டிக் செய்த மோடி, அமித்ஷா.. குஜராத்தின் அடுத்த முதல்வர் இவர்தானாமே.. புதிய தகவல்கள்!

English summary

Actor Santhanam has been condemned by the Association of Persons with Disabilities for teasing people with disabilities in the film Dikilona starring him