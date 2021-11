மன்னிப்பு நஹி.. ஜெய் பீம் விஷயத்தில் ஆதரவு அளித்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து சூர்யா அதிரடி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஜெய்பீம் திரைப்பட விவகாரத்தில் தனக்கு ஆதரவு தெரிவித்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் நடிகர் சூர்யா.

இதற்கு முன்பு கண்டிராத அளவுக்கு அன்பு வெள்ளத்தில் திக்கு முக்காடிப் போய் விட்டதாக சூர்யா தனது ட்விட்டர் பதிவில் இன்று தெரிவித்திருக்கிறார்.

ஜெய்பீம் திரைப்படத்தில் வன்னிய சமுதாயம் இழிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன. நடிகர் சூர்யா, படத்தின் இயக்குனர் ஞானவேல், இந்த திரைப்படத்தை வெளியிட்ட அமேசான் இணையதளம் உள்ளிட்டவற்றுக்கு வன்னியர் சங்கம் சார்பில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது .

English summary

Suriya Tweet: Dear all, this love for Jaibhim is overwhelming. I’ve never witnessed this before! Can’t express in words how thankful I am for the trust & reassurance you all have given us. Heartfelt thanks for standing by us, says actor Suriya.