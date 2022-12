என் செருப்பு சைஸ் 41..தைரியம் இருந்தா நேர்ல வா? ட்விட்டரில் சீண்டியவரை விளாசிய குஷ்பு? என்னாச்சு?

Chennai

சென்னை : தனது அண்ணனின் மறைவு குறித்து பதிவிட்டிருந்த ட்வீட்டுக்கு கிண்டலாக பதிவிட்ட நபருக்கு எனது செருப்பு சைஸ் 41 தைரியம் இருந்தால் நேரில் வா? என நடிகையும் பாஜக பிரமுகருமான குஷ்பூ கடுமையாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

குஷ்பு என்ற பெயரை தற்போது வரை யாரும் அவ்வளவு சீக்கிரம் மறந்திருக்க மாட்டார்கள் 190களில் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களுக்கு மேலாக தமிழ் துறையில் தனக்கென தனி இடத்தை பெற்றுள்ளார் குஷ்பு.

சின்னத்தம்பி படம் தொடங்கி அண்ணாமலை, நாட்டாமை, என தமிழில் பல பிளாக்பாஸ்டர் ஹிட் படங்களில் நடித்து ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்தவர். ஒரு நடிகைக்கு கோவில் கட்டியது என்றால் அது நடிகை குஷ்புவுக்கு மட்டும் தான்.

The person who posted sarcastically to Twit, who had posted about her brother's death. My sandal size 41.. if you dare come in person? Actress and BJP personality Khushboo has responded strongly.