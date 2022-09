’லண்டன் வீடு’ மண்டையில் மூளை இருக்கா? ட்விட்டரில் வறுத்தெடுத்த பாஜக குஷ்பு! என்னங்க ஆச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகையும் தற்போது பாஜகவில் இணைந்து அரசியல்வாதியாக மாறி உள்ளவருமான குஷ்பு லண்டனில் புதிய வீடு வாங்கியுள்ளதாகவும் அவர் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறியதாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட நபரை மூளை இருக்கிறதா என மிகக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

1990 ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் சினிமாவில் நடிகையாகவும் குணசித்திர பாத்திரங்களில் நடித்தும் முக்கிய இடம் பிடித்தவர் நடிகை குஷ்பு.

இவர் நடிகர் பிரபுவுடன் சின்னத்தம்பி, ரஜினியுடன் நடித்த அண்ணாமலை, சரத்குமாருடன நாட்டாமை என நடித்த அடுத்தடுத்த படங்கள் அதிரிபுதிரி ஹிட் ஆகிய நிலையில் தற்போது வரை தொடர்ந்து சினிமாவில் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Actress and now BJP-turned-politician Khushbu has criticized the person who posted on social media that she has bought a new house in London and has left India.