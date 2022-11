’அங்க’ இருந்துதான் வரேன்! போய் ஏதாவது வேலை இருந்தா பாருங்க! ட்விட்டரில் சீண்டியவருக்கு குஷ்பு பதில்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நல்ல சூழ்நிலையில் வளர்ந்த பெண்கள் யாரும் 'பாலியல் ஜல்சா கட்சி'யில் இருக்க மாட்டார்கள் என மக்கள் ஆவேசம் எனக்கு ட்விட்டரில் பதிவிட்டு இருந்த நபருக்கு போய் ஏதாவது வேலை இருந்தா பாருங்க என நடிகை குஷ்பூ பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

சென்னை ஆர்கேநகர் மேற்கு பகுதியில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய திமுக பேச்சாளர் சைதை சாதிக், பாஜகவை சேர்ந்த பெண் உறுப்பினர்களான குஷ்பு, நமீதா, காயத்ரி ரகுராமன், கவுதமி குறித்து ஒருமையில் தரக்குறைவாக பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதுதொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இவரது பேச்சுக்கு குஷ்பு உள்ளிட்டோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். இதற்கு திமுக எம்பி கனிமொழி பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டிருந்தார்.

Actress Khushbu has responded to twitter post that none of the women who grew up in a good environment will be in the BJP.