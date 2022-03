பட்டியலின மக்கள் குறித்து அவதூறு.. விசாரணைக்கு ஆஜராகாத “சூப்பர் மாடல்”.. மீரா மிதுன் அதிரடியாக கைது!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பட்டியலின மக்கள் குறித்து அவதூறாக பேசிய வழக்கில் விசாரணை ஆஜராக சம்மன் அனுப்பியும் ஆஜராகாததால் பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் சர்ச்சைக்குரிய நடிகை மீரா மிதுனை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சியில் நடத்தப்பட்ட பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பிரபலமானவர் நடிகை மீரா மிதுன்.

சூப்பர் மாடல் என தன்னைத் தானே கூறிக் கொண்ட அவர் நிகழ்ச்சியில் வெளியேற்றப்பட்டதை தொடர்ந்து நடிகர்கள் குறித்தும் பட்டியலின மக்கள் குறித்து அவதூறாகப் பேசி வீடியோ வெளியிட்டு சர்ச்சையில் சிக்கினார்.

English summary

Actress Meera Mithun has been arrested by the police after she was issued a warrant for failing to appear before the court.