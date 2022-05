ஆண் குழந்தைகளை இப்படித்தான் வளர்க்க வேண்டும்.. நடிகை ஓவியா அறிவுரை!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பெண் பிள்ளைகளிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஆண் பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் சொல்லிக் கொடுத்து வளர்க்க வேண்டும் என நடிகை ஓவியா அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

பெண்கள், பெண் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வக்கிரங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கு வருகின்றன. இதனால் கொலை , தற்கொலை உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் நிகழ்கின்றன.

எனினும் இந்த காலத்தில் பெண் குழந்தைகளை சரியாக உடை அணிய வேண்டும், ஆண்களிடம் பேசக் கூடாது, தனியாக எங்கும் செல்லக் கூடாது போன்ற அறிவுரைகள் நியாயமே இல்லாமல் வழங்கப்படுகின்றன.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: ஓவியா எங்கே..அவருக்காகத் தான் இதை செய்தோம்..குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

English summary

Actress Oviya advises to men those who those who have involved in sexual assault on women and children.