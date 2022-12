லட்சுமண ரேகையை தாண்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. தகுந்த பாடம் கிடைக்கும்.. எடப்பாடிக்காக பொங்கிய உதயகுமார்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எதிர்க்கட்சிக்கு விமர்சனம் செய்வதற்கான யோக்கியதை இல்லை என்று பேசி இருப்பது, முதலமைச்சர் வகிக்கின்ற பதவிக்கு இலக்கணமாக இல்லை. லட்சுமணன் கோட்டை தாண்டிய பேச்சாக முதலமைச்சருடைய பேச்சு உள்ளது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் விமர்சித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் அரசு விழாவில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், ஆட்சியில் இருந்த போது எதையும் செய்யாமல் இருந்துவிட்டு, இன்று உலக மகா உத்தமனை போல பேசுபவர்களுக்கு, விமர்சனம் செய்வதற்கான யோக்கியதை இல்லை என கடுமையாகச் சாடியிருந்தார்.

இந்நிலையில், எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடியாரை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்து இருப்பது அவர் வகிக்கும் பதவிக்கு அழகல்ல என தெரிவித்துள்ளார் ஆர்.பி.உதயகுமார்.

சர்வாதிகார போக்குடன் செயல்படும் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்கள் என ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

எய்ட்ஸால் ஏற்றத்தாழ்வு கூடாது.. தேசிய அளவை விட தமிழ்நாட்டில் பாதிப்பு குறைவு - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

English summary

Former AIADMK Minister RB Udhayakumar has criticized that, "It is unbecoming of the position of Chief Minister to say that the opposition has no right to criticize. CM MK Stalin's speech crossed the Lakshmana's border. People will teach lesson in the parliamentary elections."