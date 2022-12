கவனீச்சிங்களா.. கண்ணீரோடு இதயத்தில் அழுகை.. ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் குணம் இதுதான்..ஜெயக்குமார் தாக்கு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மகன் ரவீந்திரநாத் எம்பிக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி கிடைப்பதை சிலர் சதி செய்து தடுத்துவிட்டனர் என எடப்பாடி பழனிச்சாமியை ஓ பன்னீர் செல்வம் தாக்கி பேசிய நிலையில் அதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார். மேலும் ஓ பன்னீர் செல்வம் கண்களில் கண்ணீருடன், இதயத்தில் அழுகையுடன் இருந்ததாக அவர் தெரிவித்தார்.

அதிமுக பொதுச்செயலாளராகவும், முதலமைச்சராகவும் ஜெயலலிதா இருந்தார். இவரது மறைவுக்கு பிறகு அதிமுகவில் ஓ பன்னீர் செல்வம் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி இணை ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் செயல்பட்டு வந்தனர்.

இதற்கிடையே தான் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமானது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் தனித்தனியே செயல்பட்டு வருகின்றனர். பொதுக்குழு மூலம் ஓ பன்னீர் செல்வத்தை கட்சியில் இருந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு நீக்கம் செய்தது.

ஓபிஎஸ் நடத்துவது கட்சி கூட்டமல்ல.. பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியின் கூட்டமே.. ஜெயக்குமார் விளாசல்!

English summary

While O Panneer Selvam had attacked Edappadi Palanichamy saying that some people had conspired to prevent his son Rabindranath MP from getting the post of Union Minister, former Minister Jayakumar has severely criticized it. And he informed that O Panneer Selvam was with tears in his eyes and weeping in his heart.