நாளைக்கு திமுககாரங்களுக்கு மட்டும் ஓட்டுரிமை கொடுத்தா ஏத்துக்குவீங்களா? - புது குண்டு போட்ட கேசிபி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சசிகலா மீது பயம், ஈபிஎஸ்ஸுக்கு தான் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். எனக்கு அது போன்று எதுவும் கிடையாது. ஓபிஎஸ்ஸும் வாங்க, ஈபிஎஸ்ஸும் வாங்க, சசிகலாவும் வாங்க எனத் தெரிவித்திருக்கிறார் அதிமுக முன்னாள் எம்.பி கே.சி.பழனிச்சாமி.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே கடுமையான அதிகாரப்போட்டி நிகழ்ந்து வரும் நிலையில், முக்கிய நிர்வாகிகள் பலரும் இரு தரப்பில் ஒருவருக்கு ஆதரவாக இருந்து வருகின்றனர்.

ஆனால், அதிமுக முன்னாள் எம்.பி. கே.சி.பழனிச்சாமியோ, ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இரு பிரிவினருக்கும் எதிரான கருத்துகளைக் கூறி வருகிறார். இரண்டு பேர் மீதும் அதிருப்தியில் இருப்பவர்களை தன் பக்கம் திரட்டும் முயற்சிகளிலும் கே.சி.பழனிச்சாமி ஈடுபட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் ஆகியோர் ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதே தவறானது என குண்டைத் தூக்கிப் போட்டுள்ளார் கே.சி.பழனிச்சாமி.

எடப்பாடி, ஓபிஎஸ் பயணிப்பது அண்ணா வழியிலா, அண்ணாமலை வழியிலா..? கேட்கிறார் கே.சி.பழனிச்சாமி

English summary

Edappadi Palaniswami and O.Panneerselvam announce that they have been elected as co-ordinators. which did not happen by admk cadres vote : AIADMK former MP KC Palanisamy.