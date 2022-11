மீண்டும் சீனுக்கு வந்த சிவி சண்முகம்.. ‘ஜால்ரா.. வாயை வாடகைக்கு விட்டு’.. பாலகிருஷ்ணன் மீது தாக்கு!

Chennai

சென்னை : தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு தொடர்பான அருணா ஜெகதீசன் கமிஷன் அறிக்கையை முன்வைத்து எடப்பாடி பழனிசாமி மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்திய நிலையில், இத்தனை நாட்கள் கடந்தபிறகு அவருக்கு பதிலடியாக நீண்ட அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம்.

கடந்த சில வாரங்களாக பெரிதாக பிரஸ்மீட், பொதுக்கூட்டங்கள் எதிலும் தலைகாட்டாமல் இருந்து வந்த சி.வி.சண்முகம், ஆவேசமாக களத்தில் குதித்து, சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணனை கடுமையாகத் தாக்கியுள்ளார்.

வீதி வீதியாக உண்டியல் குலுக்கி சேர்க்கும் பணத்தில் டீ குடித்து, கட்சிக்காக உழைத்த கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்களின் தியாகங்களை மண்ணில் போட்டு மிதிக்கும் வகையில் சிலர் இன்று தங்கள் இயக்கத்தையே அறிவாலயத்தின் கொத்தடிமையாக மாற்றியுள்ளார்கள் என சி.வி.சண்முகம் விமர்சித்துள்ளார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே.பாலாகிருஷ்ணனுக்கு அதிமுக எம்.பி சி.வி.சண்முகம் கண்டனம் தெரிவித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை பின்வருமாறு :

"தமிழகத்தில் உள்ள முக்கியமான அரசியல் கட்சிகளுக்கு சிறப்பான பாரம்பரியம் உண்டு. குறிப்பாக கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் எம்.கல்யாணசுந்தாம். பி.ராமமூர்த்தி போன்றவர்கள் தலைமையில், கண்ணியமாகவும், நாணயமாகவும் அரசியல் செய்தனர். திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திலிருந்து, நம்மை ஆளாக்கிய எம்.ஜி.ஆர் தூக்கி எறியப்பட்டபோது அவருக்கு தோளோடு தோள் நின்ற கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் புடம் போட்ட தங்கங்கள். கழுதை தேய்ந்து கட்டெறும்பு ஆனது போல் இன்றைய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களின் நிலைமை உள்ளது.

