அதிமுக அலுவலகத்துக்கு சீல் வைத்த விவகாரம்.. நாளை வெளியாகிறது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு!

Chennai

சென்னை: அதிமுக அலுவலகத்துக்கு சீல் வைத்ததை எதிர்த்து கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும், முன்னாள் முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வமும் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் மீது சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நாளை உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது.

ஜூலை 11ம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்த போது, சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தின் முன், எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்கள் மோதலில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த வன்முறை சம்பவத்தை அடுத்து கட்சி அலுவலகத்துக்கு வருவாய் கோட்டாச்சியர் சீல் வைத்தார்.

The Madras High Court will issue an order tomorrow on the petitions filed by the party's Interim General Secretary Edappadi Palaniswami and former Chief Minister Panneerselvam against the sealing of the AIADMK office.