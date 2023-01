பாய்ந்து வந்த பன்னீர்.. ஆளுநர் அதை படிக்காததற்கு “இதான்” காரணம்! எடப்பாடியுடன் என்ன ஒரு ஒற்றுமை

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஆற்றிய உரை பொதுமக்களின் மீது அக்கறை இல்லாத, இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்கக்கூடிய, வேலையில்லாத் திண்டாட்டத்திற்கு வழிவகுக்கின்ற, வாக்குறுதிகளுக்கு செயல் வடிவம் கொடுக்காத உப்பு சப்பில்லாத உரையாக உள்ளதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் விமர்சித்துள்ளார். தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த சில குறிப்புகளை ஆளுநர் தவிர்த்ததற்கான காரணத்தையும் ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கையில், "ஆளுநர் உரை என்றால், வருங்காலத்தில் தமிழ்நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கனவு இருக்க வேண்டும்; அந்தக் கனவை நனவாக்கும் வகையில் திட்டங்கள் இருக்க வேண்டும்; ஒரு தொலைநோக்குப் பார்வை இருக்க வேண்டும்.

ஆனால், இன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் வாசிக்கப்பட்ட ஆளுநரின் உரை, தி.மு.க. ஆட்சியின் ஆளுமைத் திறமையின்மையை படம் பிடித்துக் காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

Former Chief Minister O. Panneerselvam has criticized Governor RN Ravi's speech in the Tamil Nadu Legislative Assembly today saying that it is a saltless speech that does not care about the public, can question the future of the youth, leads to unemployment, and does not give action to the promises.