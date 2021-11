இதை மட்டும் செய்யாதீங்க.. இயற்கை நியதிக்கு முரணானது.. தமிழக அரசை அலர்ட் செய்யும் ஓ.பி.எஸ்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் அம்மா உணவகங்களில் பணியாற்றும் ஏழை, எளிய தொழிலாளர்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றிட வழிவகை செய்திட வேண்டும் என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக ஓ.பி.எஸ் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:- ஒரு பக்கம் அம்மா உணவகங்களை இருட்டடிப்பு செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வரும் திமுகவினர் மறுபக்கம் அம்மா உணவகங்களில் பணிபுரிவோரை வேலையிலிருந்து நீக்கும் முயற்சியையும் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

AIADMK co-ordinator O. Panneerselvam has appealed to Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin to pave the way for the poor and simple workers working in Amma restaurants across Tamil Nadu to continue working