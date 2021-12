Exclusive: என்னிடம் கார் இல்லை; ஹவுசிங் போர்டு வீட்டில் வசிக்கிறேன்; அதிமுக அவைத்தலைவர் ஓபன் டாக்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஒரு கவுன்சிலரே காரில் பவனி வரக்கூடிய இந்தக்காலத்தில், இன்னும் தனக்கு சொந்தமாக கார் கூட வைத்துக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார் அதிமுக அவைத்தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன்.

இதுமட்டுமல்ல சென்னையில் இவர் வசித்து வருவது ஹவுசிங் போர்டு வீட்டில் என்பது கூடுதல் தகவலாகும்.

இதனிடையே தனக்கிருக்கும் பரபரப்பான பணிகளுக்கும், வாழ்த்துச்சொல்ல வருபவர்களை சந்திப்பதற்கும் மத்தியில் ஒன் இந்தியா தமிழுக்காக சில மணி துளிகள் ஒதுக்கி மனம் திறந்து பல்வேறு ருசிகர தகவல்களை பகிர்ந்திருக்கிறார்.

அதன் விவரம் பின்வருமாறு;

Admk their leader Tamilmagan hussain says, I do not have a car