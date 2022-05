வலுவிழந்த அசானி புயல்.. வரும் நாட்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும்? தமிழகத்தில் எங்கே கனமழை இருக்கு?

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: அசானி புயல் வலுவிழந்துள்ள நிலையில், வரும் நாட்களில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

வங்கக் கடல் பகுதியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு உருவான குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி சீக்கிரம் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது. மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்த அது, புயலாகவும் வலுப்பெற்றது.

இந்த புயலுக்கு அசானி என்று பெயரிடப்பட்டது. மேலும், இந்த புயல் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தீவிர புயலாக வலுப்பெற்றது.

அசத்தும் அசானி புயல்.. அடுத்த 4 நாட்களுக்கு மழை.. மினி ஊட்டியாகும் சென்னை.. ஆஃப் மோடில் ஃபேன்!

English summary

Tamilnadu districts which will get heavy rain due to asani cyclone: (தமிழ்நாட்டில் அசானி புயல் காரணமாக மழை பெய்யும் மாவட்டங்கள்) All things to know about new asani cyclone.