அக்னிபாத்.. நமது ராணுவத்தை இளமையாக்கிவிடும்.. தேசபத்தியை அதிகரிக்கும்.. அண்ணாமலை ஆதரவு குரல்

சென்னை: நமது ஆயுதப்படையே மேலும் வலுப்படுத்த அக்னிபத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார். இது நமது ஆயுதப்படையின் தன்மையை இளமையாக்க உதவும் என்று பதிவிட்டுள்ளார். தேசபக்தி மற்றும் துணிச்சலான இளைஞர்களை உருவாக்கும் என்றும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், முப்படைகளில் ஆள்சேர்ப்பதற்கான புதிய திட்டமான அக்னிபத் எனும் புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. ஆனால், இந்த திட்டத்துக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதேசமயம், இந்த திட்டத்திற்கு ஆதரவாகவும், எதிராகவும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

இந்திய ராணுவத்தில் நிரந்தர சேவை, குறுகிய கால சேவை ஆகிய 2 பிரிவுகளின்கீழ் ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர். குறுகிய கால சேவையில் சேருபவர்கள் 10 முதல் 14 ஆண்டுகள் வரை பணியில் நீடிக்கலாம். இதுவும் நிரந்தரப் பணிதான். இவர்கள் அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம், ஓய்வுக்கு பிறகான ராணுவப் பலன்கள் என அனைத்தும் கிடைக்கும்.

Agnipath Annamalai post in Twitter page: (அக்னிபத் திட்டம் பற்றி பாஜக அண்ணாமலை ட்விட்டரில் விளக்கம்)Under the Agnipath Scheme, the Agniveers will be enrolled for four years, and post-completion, 25% of Agniveers will be selected and enlisted in the Armed forces as Regular cadres. The outcome is not just an increase in strength but creating youths who will act as a talent pool readily available to our society after their 4 year tenure.