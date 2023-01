"ஆளுநர் உரையில் மாறுபட்ட கருத்து அதிமுகவுக்கும் இருக்கு.. ஆனால்.." ஜெயக்குமார் சொன்ன விளக்கம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சட்டசபையில் உரையாற்றிய போது தமிழ்நாடு என்ற சொல்லை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பயன்படுத்தாததில் அதிமுகவுக்கு மாறுபட்ட கருத்து இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் ஆளுநருக்கு எதிராக சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

நடப்பாண்டின் தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டம் தொடங்கிய முதல் நாளே பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. சட்டசபையில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையாற்றிய போது, தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்து கொடுத்த உரையை படிக்காமல், ஆளுநர் ஆர். என் ரவி சில வார்த்தைகளை நீக்கியும், சில வரிகளை சேர்த்தும் பேசியுள்ளார்.

ஆளுநராக இருப்பவர் மாநில அரசு தயாரித்து கொடுக்கும் உரையை மட்டுமே வாசிக்க வேண்டும் என்பதே சட்டவிதி. இந்த விதிகளை மீறி, ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி செயல்பட்டுள்ளார். குறிப்பாக ஆளுநர் தனது உரையில் சமூகநீதி, சுயமரியாதை, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி, சமத்துவம், பெண்ணுரிமை, மதநல்லிணக்கம், பல்லுயிர் ஓம்புதல் ஆகிய கொள்கைகள் இவ்வரசின் அடித்தளமாக அமைந்துள்ளன.

அப்செட்! வெளியேறிய ஆளுநர்.. இந்தியில் முழங்கிய பாஜக எம்எல்ஏக்கள்! தமிழை காப்போம் என அமைச்சர் ட்வீட்

Former Minister Jayakumar has said that AIADMK has a different opinion on Governor RN Ravi not using the word Tamil Nadu while addressing the Assembly. Likewise, Jayakumar said that the resolution passed in the Assembly against the Governor was unacceptable.