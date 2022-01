புதுமை பொங்க, இனிமை தங்க, செல்வம் பெருக.. ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் கூட்டாக பொங்கல் வாழ்த்து செய்தி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: உலகெங்கும் வாழ்கின்ற தமிழர்கள் மகிழ்ந்து கொண்டாடும் இனிய பொங்கல் திருநாளில், புதுமை பொங்க, இனிமை தங்க, செல்வம் பெருக, வளமை வளர, அனைவருக்கும் உளமார்ந்த பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்வதாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர் செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கூறியுள்ளனர்.

தமிழர்களின் பாரம்பரிய விழாவான பொங்கல் திருவிழா, உழவர் திருநாள் ஆகியவை வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இதனையொட்டி மக்கள் பண்டிகையை கொண்டாட தயாராகி வருகின்றனர்.

உலகமெங்கும் வாழும் தமிழர்களுக்கு முக்கிய பிரமுகர்கள், அரசியல் கட்சியினர், பிரபலங்கள் தங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் அதிமுக சார்பில் அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர்களான ஓபிஎஸ் ஈபிஎஸ் ஆகியோர் தங்கள் பொங்கல் வாழ்த்துக்களை கூறியுள்ளனர்.

English summary

