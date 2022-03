எஸ்.பி.வேலுமணி வீட்டில் ரெய்டு..அரசியல் ரீதியாக பழிவாங்கத் துடிக்கிறது திமுக.. அதிமுக கடும் கண்டனம்

Chennai

சென்னை : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணியின் வீட்டில் மீண்டும் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், அதிமுக முன்னணி நிர்வாகிகளை திமுக அரசு அரசியல் ரீதியாக பழிவாங்கத் துடிக்கிறது எனவும், திமுக அரசு மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுக்குக் கடும் கண்டனம் தெரிவிப்பதாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர்களான ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் ஆகியோர் கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி மீது 2015-ம் ஆண்டு முதல் கடந்த ஆண்டு மார்ச் வரை 58 கோடியே 23 லட்ச ரூபாய் முறைகேடாக சொத்து சேர்த்தாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

அதாவது வருமானத்தை விட 3928% சதவீதம் கூடுதலாக சொத்து சேர்த்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ள நிலையில் இந்த சோதனையானது நடைபெற்று வருகிறது.

AIADMK co-ordinators OPS-EPS have issued a joint statement saying that the DMK government is seeking political revenge on the AIADMK front executives and strongly condemned the actions taken by the DMK government.