மத்தளத்திற்கு 2 பக்கம் தான்.. ஸ்டாலினுக்கு திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் அடி! ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் இபிஎஸ்!

சென்னை : எதைக் கண்டும் அஞ்சும் பழக்கம் அதிமுகவுக்கு இல்லை எனவும், பொம்மை ஆட்சி நடத்தி வரும் ஸ்டாலின் மிகவும் பாவம். அவருக்கு திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் அடி என தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடுமையாக விமர்சித்து இருக்கிறார்.

முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆரால் உருவாக்கப்பட்ட இயக்கமான அதிமுக 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து 51 ஆம் ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கும் நிலையில் அதிமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த நிலையில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதன்முறையாக ட்விட்டர் ஸ்பேஸ் மூலம் பேசி அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு இளைஞர்களுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கினார்.

English summary

AIADMK does not have the habit of fearing anything and Stalin who is running a puppet regime is very bad. Tamil Nadu Opposition Leader Edappadi Palaniswami has severely criticized dmk chief minister and dmk leader mk stalin