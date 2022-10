போண்டா மணிக்கு அதிமுக ரூ.1 லட்சம் நிதியுதவி! வீடுதேடிச் சென்று நேரில் வழங்கிய ஜெயக்குமார்!

Chennai

சென்னை: சிறுநீரக கோளாறு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு வீடு திரும்பியுள்ள நடிகர் போண்டா மணிக்கு, அதிமுக சார்பில் ரூ.1 லட்சம் நிதி உதவி செய்யப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் போண்டா மணி ஒரு அதிமுககாரர் என்பதும் தேர்தலின் போது இரட்டை இலைக்காக ஊர் ஊராக பிரச்சாரம் செய்தவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

போண்டா மணியை அதிமுக திரும்பிக் கூட பார்க்கவில்லை என ஒரு வாரத்துக்கு முன்னர் ஒன் இந்தியா தமிழில் செய்தி பிரசுரமாகிய நிலையில், ஓடோடிச் சென்று நிதி உதவி செய்துள்ளது அக்கட்சி.

English summary

AIADMK has given financial assistance of Rs 1 lakh to actor Bonda mani, who has returned home after being admitted to hospital due to a kidney problem.