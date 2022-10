மத்தளத்துக்கு 2 பக்கம் தான் அடி! ’அவருக்கு’ எல்லா பக்கமும் அடி! திணறித் தவிக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நிர்வாக ரீதியாக அதிமுக தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருந்தாலும் கொடநாடு கொலை வழக்கு முதல் தற்போது தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு விசாரணை அறிக்கை வரை அடுத்தடுத்து நெருக்கடிகள் வரிசை கட்டி வருவதால் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்று இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அடுத்ததாக சில மாதங்களில் தேர்தலை சந்தித்து கட்சியின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்பதற்கான தீவிரமான முன்னேற்பாடுகளை செய்து வருகிறார்.

இதற்காகவே அவர் காய்களை நகர்த்தி வருகிறார் என்கின்றனர் அவர் தரப்பு ஆதரவாளர்கள். அதே நேரத்தில் பாஜக தலைமையின் ஆதரவு ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு தான் இருக்கிறது என கூறுகின்றனர் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

English summary

Even though the AIADMK is under its administrative control, there are reports that AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palanichami is very dissatisfied with the series of crises from the Koda Nadu murder case to the Thoothukudi firing investigation report.