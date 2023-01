இது உக்ரைன்-ரஷ்யா வார் இல்லை..இணைப்புக்கு ஓபிஎஸ் தயாராக இருக்கிறார்.. அழுத்தி சொல்லும் புகழேந்தி

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் விசாரணை முடிந்த நிலையில், விரைவில் தீர்ப்பு வெளியாக உள்ளது. இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு தங்களுக்கு சாதகமாக வரும் என நம்பிக்கை தெரிவித்த ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி, "இது ஒன்னும் உக்ரைன் - ரஷ்யா வார் இல்லை. சேர்ந்தால் தான் எதாவது பண்ண முடியுமே தவிர இல்லையென்றால் தொடர் தோல்விகளால் எதிரிதான் வெற்றி பெற முடியும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு.. பவர் இருக்கு.. எடப்பாடி பரபர வாதம்.. விசாரணை நாளைக்கு ஒத்திவைப்பு!

அதிமுகவில் பொதுக்குழு தொடர்பான மேல் முறையீட்டு வழக்கின் விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. இந்த வழக்கில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பு வாதங்கள் முடிந்த நிலையில், தீர்ப்பு தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைக்கப்படுள்ளது.

இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு எப்படி அமைய போகிறது என அதிமுக நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர்.

"ஓபிஎஸ்-க்கு கிடைக்கும் மாபெரும் வெற்றியாக உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு அமையும்" தெம்பாக சொல்லும் புகழேந்தி

English summary

While the verdict in the AIADMK general committee case will be announced soon, pugazhendi said, "This is not a Ukraine-Russia war. If we join we can do something, otherwise only the enemy can win due to series of defeats... The Supreme Court verdict will also come in favor of OPS."