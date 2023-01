கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க.. கமலாலய வாசலில் காத்திருந்த அதிமுக தலைகள்? ட்ரெண்டாகும் #saveadmk

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் தங்கள் வேட்பாளரை ஆதரிக்கக் கோரி பாஜக தலைவர்களை அதிமுக மூத்த தலைவர்கள் நேரில் சென்று வலியுறுத்தினர். கமலாலயம் சென்ற அதிமுக மூத்த தலைவர்கள் அண்ணாமலை வருகைக்காக வாசலிலே காத்திருந்ததாக விமர்சனமானது எழுந்துள்ள நிலையில் #saveadmk என்ற ஹேஷ்டேக் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் பரபரப்புகளுக்கு இடையே ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலில் அதிமுக களம் இறங்குவது உறுதியாகிவிட்டது. எடப்பாடி தரப்பும் ஓபிஎஸ் தரப்பும் தேர்தலில் போட்டி போட போவதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள்.

தற்போது கூட்டணி கட்சியினரின் ஆதரவை பெறும் முயற்சியில் இரு தரப்பும் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் காலையில் தமாகா தலைவர் ஜிகே வாசனை சந்தித்து எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு ஆதரவு கோரியது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. காங். வேட்பாளராக சஞ்சய் இளங்கோவன்.. விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு?

English summary

Senior AIADMK leaders personally urged BJP leaders to support their candidate in the Erode East by-election. The hashtag #saveadmk is spreading on social media amid criticism that senior AIADMK leaders who went to Kamalalayam were waiting at the gate for Annamalai to visit.