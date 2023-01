பாஜக வளர்ச்சிக்கு அதிமுக காரணமா? "கொடிக்கம்பம் நட பணத்தை கொட்டுறாங்க".. இதான் அஜெண்டா.. வைகோ பகீர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் வளர்ச்சிக்கு அதிமுக காரணம் இல்லை என்றும், பாஜகவின் வளர்ச்சியை ஏடுகளும் ஊடகங்களும் பெரிதுபடுத்துகின்றன, அவர்கள் வளர்ந்த அளவைவிட, பலமடங்கு பிரம்மாண்டமான பிம்பம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது என்றும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக தமிழ்நாட்டில் 2024 தேர்தலைக் குறிவைத்து தீவிரமாகப் பணியாற்றி வருகிறது. அனைத்துப் பகுதிகளிலும் பூத் கமிட்டி அமைப்பதற்கான வேலையில் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்நிலையில், அதிமுகவின் சரிவர செயல்படாத தன்மையே பாஜகவின் வளர்ச்சிக்கு உதவுவதாக பலதரப்பிலும் விமர்சிக்கப்படுகிறது.

இதுபற்றிப் பேசியுள்ள மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, பாஜகவினர் ஒவ்வொரு ஊரிலும் சென்று பணத்தைக் கொட்டுகின்றனர் என்றும், அதிமுக பாஜகவின் வளர்ச்சிக்குக் காரணம் என்று சொல்ல முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

MDMK general secretary Vaiko has said that AIADMK is not responsible for the growth of BJP in Tamil Nadu, and he criticizes media exaggerating the growth of BJP.