’மெகா கூட்டணி’ எடப்பாடிக்கு ஓகே சொன்ன அண்ணாமலை! குறுக்கே வந்த ஓபிஎஸ்! மீண்டும் அதே ப்ளான் தானா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நாமக்கல் அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேசிய பேச்சுக்கள் அரசியல் களத்தில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில், அவருக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் சேலத்தில் பிரம்மாண்ட மாநாடு நடத்த திட்டமிட்டு இருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக நாளுக்கு நாள் மோதல்கள் அதிகரித்து வருகிறது. அதிமுகவில் இணைந்து விட வேண்டும் என ஓ பன்னீர்செல்வம் முயற்சித்தாலும் அதற்கு முட்டுக்கட்டை போட்டு வருகிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

ஒருபுறம் நீதிமன்றம் மறுபுறம் பாஜக தலைமையுடன் பேச்சுவார்த்தை என முயற்சித்து வந்தாலும் நிர்வாகிகள் ஆதரவு தனக்கு இருப்பதால் நம்பிக்கையோடு இருந்தாலும் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்பது தெரியாததால் குழப்பத்தில் இருக்கிறார் எடப்பாடி.

வாங்க விசிட் அடிக்கலாம்.. பிளான் போட்ட எடப்பாடி..

English summary

O. Panneerselvam is planning to hold a grand conference in Salem to respond to Edappadi Palaniswami's speech in the Namakkal AIADMK general meeting which has created a debate in the political field.