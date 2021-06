அதிகாரப் போட்டியால் அதிமுகவின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி - ஜெ. உதவியாளர் பூங்குன்றன் வேதனை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக என்ற தேன்கூட்டில் கல் எறியப்பட்டு நெடுங்காலம் ஆயிற்று. அதிகாரம் என்ற கவசம் இவ்வளவுநாள் தடுத்துக் கொண்டிருந்தது. கவசம் உடைக்கப்பட்டுவிட்டது. தேனீக்கள் பறக்க ஆரம்பித்துவிட்டன. இனி இயல்புநிலைக்கு திரும்புமா? என்று ஜெயலலிதாவின் உதவியாளர் பூங்குன்றன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் இரட்டை தலைமை உள்ளது. ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் அணிகளுக்கு இடையே அதிகார போட்டி நிலவுகிறது. இதில் ஜெயிப்பது இபிஎஸ்தான். தற்போது சசிகலாவும் கட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற நினைக்கிறார்.

அமமுக, அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் செல்போனில் பேசி ஆடியோவை ரிலீஸ் செய்து வருகிறார். சசிகலா உடன் போனில் பேசிய அனைவரையும் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் இருவரும் கட்சியை விட்டு நீங்கி வருகின்றனர். அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்கள் திமுகவில் இணைந்து வருகின்றனர். இது குறித்து ஜெயலலிதாவின் உதவியாளர் பூங்குன்றன் தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

என்னப்பா இது.. மரத்தின் உச்சியில் உட்கார்ந்துகிட்டு வேர்களை நீக்கலாமா?.. பழனி தொண்டரிடம் சசிகலா வேதனை

English summary

Jayalalitha assistant Poongundran post his facebook page, There is more to criticizing within yourself than criticizing the enemy. Jayalalithaa's aide Poogunran has said that it is ugly. Why do you not realize that what I am saying is for your benefit? Pain! It's okay if we didn't raise what our father and mother left behind. Do not destroy. Do not overwhelm the volunteers.