அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை.. திடீர்ன்னு மூக்கை நுழைத்த காங்.. என்ன திருநாவுக்கரசர் இப்படி சொல்றாரு?

Chennai

சென்னை: அதிமுக ஒற்றைத் தலைமையின் கீழ் செயல்படுவது ஜனநாயக ரீதியாக நாட்டிற்கும், கட்சிக்கும் நல்லது என்று காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

12 டூ 7.. அதுவும் வெறும் 3 மணி நேரத்தில்.. வெலவெலத்து போன ஓபிஎஸ்.. லபக்கென பிடித்த எடப்பாடி! போச்சே!

சென்னையில் அதிமுக பொதுக்குழு கடந்த 23ம் தேதி வரலாறு காணாத குழப்பங்களுடன் முடிவடைந்தது. 50 ஆண்டுகால அதிமுக வரலாற்றில், தொடங்கிய 30 நிமிடத்தில் முடிந்த முதல் பொதுக்குழு என்ற பெயரும் பெற்றுள்ளது. அத்துடன் கட்சியின் தீர்மானக் குழு உருவாக்கிய தீர்மானங்களையே பொதுக்குழு ஒட்டுமொத்தமாக நிராகரித்த வினோதமும் முதல்முறையாக நிகழ்ந்தது. பொதுக்குழு கூட்டம் முடிவடைந்த பிறகும், அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் பரபரப்பிலேயே உள்ளது.

Congress Lok Sabha member Thirunavukarasar has said that functioning under the AIADMK single leadership is democratically good for the country and the party.