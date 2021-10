Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அதிமுக தொண்டர்கள் வேறுகொடியை பிடிக்கக்கூடாது, எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் தலைமை மாறப்போகிறது, அதுவரை காத்திருக்க வேண்டும் என்று, அதிமுக முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

சசிகலாவுடன் ஓபிஎஸ் பேசுவார்.. அதிமுகவிலிருந்து எடப்பாடி வெளியேற்றப்படுவார்.. சொல்கிறார் புகழேந்தி

அதிமுகவில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்ட அதிமுக முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர் புகழேந்தி, எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் பன்னீர்செல்வம் மீது கிரிமினல் மானநஷ்ட வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு விசாரணைக்காக, புகழேந்தி, இன்று, சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு வெளியே செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கூறியதாவது:

AIADMK cadres should not hold another flag and the leadership of Edappadi Palaniswami is going to change and will have to wait till then, said former AIADMK spokesperson Bangalore Pugazhendi. The OPS should immediately negotiate with Sasikala to save the AIADMK. Such a situation will develop, he added.